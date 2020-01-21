Çetinkaya’dan Debbağ’a duygusal veda

Çetinkaya kulübünün eski futbolcusu ve yöneticisi Özkan Debbağ, kulüpte düzenlenen hüzünlü törenle son yolculuğuna uğurlanırken, Başbakan Ersin Tatar, kulüp başkanı Bülent Dizdarlı ve ailesinden Mehmet Küçük duygusal birer konuşma yaptılar. Mehmet Küçük konuşması sırasında gözyaşlarına engel olamadı

Ülkemizin tanınmış simalarından ve Çetinkaya kulübünün önde gelen üyelerinden, kulübün eski futbolcusu Özkan Debbağ son yolculuğa uğurlandı. Çetinkaya kulübünde sabah düzenlenen törenle anılan Özkan Debbağ’ı son yolculuğuna çok sayıda seveni uğurladı.

Çetinkaya Kulübünde sabah düzenlenen veda törenine Başbakan Ersin Tatar ve çok sayıda insan katıldı. Törende konuşan kulüp başkanı Bülent Dizdarlı, “Çok güzel bir insanı şairin dediği gibi beyaz atına bindirip uğurluyoruz. O benim için düşünen adamdı her zaman. Eli çenesinde oturup düşünen biriydi her zaman onu unutmayacağız” dedi.

Daha sonra konuşma yapan ailesinden Mehmet Küçük, yaklaşık 50 yıllık tanışıklığı olan merhum Özkan Debbağ’ı anlatırken göz yaşlarını tutamadı. Küçük, “Bu kadar rüzgarlı ve soğuk günde bu kadar çok insan burada toplanmışsa bu da Özkan Debbağ’ın ne kadar sevilen bir insan olduğunu gösteriyor. Biz her zaman onunla birlikte olduk o da bizi hiç yalnız bırakmadı. Onu her zaman kalbimizde yaşatacağız. Kalbimize gömdük kendisini. Dünyadaki güzel hayatını ebediyete kadar devam ettirecektir o. Sözün bittiği yerdeyiz. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

Son olarak Başbakan Ersin Tatar da yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Özkan Debbağ iyi niyetli, güzel düşünen, herkes ile güzel ilişkileri olan pozitif biriydi. Çok güzel bir insanı daha kaybettik ne yazık ki ve bunun için çok üzgünüm.

Özkan Debbağ çarşının insanıydı. Halkın içinden bir insandı. Kıbrıs Türkü bir değerini daha yitirdi. Biz düşen görev kendi değerlerimizle Özkan Debbağ’ı