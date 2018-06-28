Çetinkaya, Taksim’i istiyor

Çetinkaya Başkanı, Doç Dr Asım Vehbi, başkanlık görevini devrederken, Taksim Sahası’nı yeniden değerlendirmek için girişimler yaptıklarını açıkladı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)- Çetinkaya Başkanı, Doç Dr Asım Vehbi, 2015-2018 yılları arasında yürüttüğü başkanlık görevini devretti. GAÜ- Çetinkaya TSK genel kurulu önceki akşam gerçekleştirildi. Kurulda Vehbi dönemi aklanarak onay aldı.

Vehbi: Net hedefler koyduk

Asım Vehbi, kurulda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk futbolunun efsane kulübü Çetinkaya TSK’da kulüp üyelerinin kendisine layık gördüğü, başkanlık görevini büyük bir gurur ve onurla kabul ederek yaptığını ve 2018 sezon sonu itibariyle görevini tamamlayıp devrettiğini söyledi. Vehbi, adadaki ilk Türk takımı ve KOP’un (Kıbrıs Futbol Federasyonu) 8 kurucusundan biri olan Çetinkaya ve adanın ilk üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi’nin, 30 Temmuz 2015 tarihinde, ülke futboluna örnek olacak bir protokol imzalamış ve “çözüm ortaklığı” anlayışı ile yola çıktığını hatırlattı. Vehbi, “ 4 Ağustos 2015 tarihinden itibaren bugüne dek, GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü adına yönetim kurullarimizla birlikte çalışarak almış olduğumuz sorumlulukları ve kulübümüzün başarısı için çalışacağımız sözünü yerine getirmeye çalıştık” dedi. Vehbi, yola çıktıklarında koydukları net hedeflere de dikkat çekerek, “Bu hedeflerin başında; kurumsallaşma, camianin yeniden bütünleşmesi, kulübümüze uzun vadeli kazanımlar sağlayacak kalıcı ve etkin projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi, futbol takımının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, alt yapıya yönelik canlandırma ve tesisleşme çalışmaları bulunmaktaydı” diye konuştu.

Vehbi, çıkmış oldukları yolda, hedefledikleri birçok işi başardıklarını da vurguladı. Vehbi, “Efsane kulübümüze hak ettiği değeri yeniden kazandırmaya çalıştık. Bu 3 yıllık süreci sizlerle paylaşmaktan onur duymaktayım. Göreve geldiğimiz günden itibaren, en başta Fahri Başkanımız ve GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkanı Sn. Serhat Akpınar olmak üzere GAÜ ve Çetinkaya ailelerine bizlere sürekli vermiş oldukları destek için çok teşekkür ediyorum.

Mali çalışmalara bakacak olursak devraldığımız resmi borç 323 bin TL idi. Bunun 160 küsur bin TL’si ödendi. Geriye kalan halen duruyor. Bu yıl 2 milyonluk bütçemiz oldu. Alacaklar verecekler farkımız çıktıktan sonra 80 bin TL borç devrediliyor.

Şu an Çetinkaya’nın Metehan’da 40 dönüm küsur arazisi var. Antrenmanlarımızı yapabilecek halı sahamız ve çim futbol sahamız var. Taksim sahasını istersek yeniden değerlendirebiliriz. Çünkü artık ralli olmayacak deniyor. Bu konuda girişimler yaptık.