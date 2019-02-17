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Çetinkaya futbolcusu FOX Tv de

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Çetinkaya futbolcusu FOX Tv de
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Çetinkaya'nın başarılısı futbolcusu Çağdaş Arslan, FOX TV'de yayınlanan "Yaparsın Aşkım" programına katıldı. Çağdaş Arslan nişanlısı Cebriye Kuşçu ile birlikte dün akşamki programda, programa katılan diğer Kıbrıslı Türk çiftlerle yarıştı.

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