Çetinkaya futbolcusu FOX Tv de

Çetinkaya'nın başarılısı futbolcusu Çağdaş Arslan, FOX TV'de yayınlanan "Yaparsın Aşkım" programına katıldı. Çağdaş Arslan nişanlısı Cebriye Kuşçu ile birlikte dün akşamki programda, programa katılan diğer Kıbrıslı Türk çiftlerle yarıştı.
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