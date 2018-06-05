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Cenk Tosun'un yeni hocası imzayı attı

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İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Portekizli çalıştırıcı Marco Silva ile sözleşme imzaladı. Takıma hücum futbolu oynatmak istediğini söyleyen genç teknik adam, Wayne Rooney'in takımdan kalıp kalmayacağına da açıklık getirdi

Cenk Tosun'un yeni hocası imzayı attı
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Cenk Tosun'un top koşturduğu Everton, Marco Silva ile anlaşmaya vardı.

Portekizli teknik direktör mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, ''Everton oldukça köklü bir kulüp, burada olduğum için çok mutluyum. Gerçekten heyecanlı ve mutluyum. Taraftarlarımızı gururlandıran bir takım olmak istiyoruz, görevime başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Wayne Rooney'in Birleşik Amerika ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddialarını da değerlendiren Marco Silva, 'Önümüzdeki birkaç gün içinde Rooney ile konuşacağız. O bu kulübün efsanelerinden, kapı onun için her zaman açık. Neler olacağını Rooney'in kararından sonra göreceğiz'' diye konuştu.

40 yaşındaki teknik adam daha önce Sportin Lizbon, Olimpiakos, Hull City ve Watford'u çalıştırmıştı..

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