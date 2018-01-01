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Cenk Tosun transferinde geri sayım

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Cenk Tosun'un Everton'a transferinde sona gelindi. Beşiktaş yönetiminin, İngiliz kulübüyle 25 milyon Avro karşılığında anlaştığı belirtiliyor

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Cenk Tosun transferinde geri sayım
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Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yaptığı çıkışla Roma, Valencia, Leipzig gibi Avrupa kulüplerinin yanı sıra Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Cenk Tosun'un Ada'ya transferinin resmiyet kazanması an meselesi... 

Transfere son noktanın konulması için Başkan Fikret Orman'ın tatilden dönmesi bekleniyor.

Everton'ın 3 buçuk senelik sözleşme ve yıllık 4 milyon Avroluk ücret karşılığında Cenk Tosun ile de anlaşma sağladığı gelen haberler arasında...

Tatil için Londra'da bulunan Cenk Tosun'un transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen Everton Kulübü, milli futbolcuyu 5 Ocak’taki FA CUP maçına yetiştirmeyi planlıyor.

Yıldız golcünün, sağlık kontrolü için Liverpool şehrine geçeceği gelen bilgiler arasında.

CENK’TEN LONDRA PAYLAŞIMI

Bu arada Everton’un sözleşme teklifini kabul eden Cenk Tosun, Instagram hesabından eşi Ece Akgürbüz ile Londra’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Cenk fotoğrafa "Herkese iyi seneler" notunu düştü.

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