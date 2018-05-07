Cenk Tosun Premier Lig yıldızını geride bıraktı

Everton formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Cenk Tosun kulübün resmi internet sitesine röportaj verdi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun kulübün internet sitesine verdiği röportajda gelecek sezonun kendisi ve takımı için daha iyi olacağını söyledi.

Golcü futbolcu, Theo Walcott, Yannick Bolasie ve sakatlıktan döndükten sonra Gylfi Sigurdsson gibi yaratıcı oyuncularla gelecek sezon daha iyi performans göstereceğini belirtti.

Cenk Tosun verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı;

"Theo Walcott, Yannick Bolasie ve Gylfi Sigurdsson bana sahada çok yardımcı oluyorlar. Onlar benden daha uzun süredir bu ligdeler. Bizim çok iyi bir ilişkimiz var ancak seneye çok daha iyi olacak. Eğer birbirinizi iyi tanıyorsanız, maçta nereye doğru koşacağınızı biliyorsanız, kanat oyuncuları ve orta saha oyuncuları nereye doğru pas atacaklarını bilirler. Bu daha iyi olacak ve gelecek sezon daha da iyi olacak. Bu benim için iyi çünkü daha fazla gol atmak istiyorum."

"Eğer, takımla ve antrenörle tamamen sezon öncesi geçirirsem, daha iyi hissedeceğim ve daha çok atıp takıp takımıma daha çok yardımcı olacağım gelecek sezon."

Röportajda ayrıca Cenk Tosun'un bu sezon Everton formasıyla çıktığı maçlarda toplamda 18 şut çektiğini ve bunların 8'inin kaleyi bulduğunu ve milli futbolcunun %44'lük oranla, % 41'lik bir orana sahip olan Tottenham'ın yıldız futbolcusu Harry Kane'i geride bıraktığı belirtildi.