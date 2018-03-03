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Cenk Tosun Premier Lig'de ilk golünü attı

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Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Burnley deplasmanında ağları sarsarak ilk golünü attı. Everton Twitter hesabı da Cenk'in golünü 'Tosun Paşa' paylaşımıyla kutladı

Cenk Tosun Premier Lig'de ilk golünü attı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Cenk Tosun'un golüyle öne geçtiği karşılaşmada konuk olduğu Burnley'ye 2-1 mağlup oldu. Premier Lig'deki ilk golünü atan "Tosun Paşa" lakaplı Cenk Tosun, 68'inci dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. 

Ligin 29. haftasının açılış karşılaşmasında, ligin orta sıralarında yer alan takımlardan Burnley, Turf Moor Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Everton, Cenk Tosun'un 20. dakikada kafayla attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Burnley, 56. dakikada Ashley Barnes, 80. dakikada Chris Wood'un ağları havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Everton formasıyla Premier Lig'deki ilk golünü atan Cenk Tosun, 68'inci dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. Milli futbolcunun takım arkadaşı Ashley Williams, 86. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Burnley puanını 40'a, Everton ise 34'e çıkardı.

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