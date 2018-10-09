“Cenk Tosun Beşiktaş’a dönebilir”

İngiltere'den sürpriz Cenk Tosun iddiası...Milli golcünün devre arasında Beşiktaş'a dönebileceği öne sürüldü.

Ada basınına göre, İngiltere’de istediğini bulamayan Cenk Tosun, Siyah-beyazlı takıma geri dönebilir.

Everton kulübünün de bu sezon 1 gol atan milli golcüyü kadroda düşünmediği ve bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Cenk Tosun geçen sezon devre arasında 22 milyon avro karşılığında Everton'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibiyle 24 resmi maça çıkan milli yıldız 6 gol attı, 2 gol pası verdi.