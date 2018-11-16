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Cenk Tosun, Beşiktaş'a mı dönüyor?

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Cenk Tosun, Beşiktaş'a mı dönüyor?
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Cenk Tosun, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Son maçlarda forma şansı bulmakta zorlanan milli golcünün, siyah-beyazlılara dönebileceği iddia ediliyor.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından takıma takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, golcü arayışına hız verdi.

Siyah-beyazlıların eski golcüsü Cenk Tosun'un Beşiktaş ile yollarının bir kez daha kesişeceği iddialarıysa güçleniyor.

Daha önce de Beşiktaş'a döneceği haberleriyle gündeme gelen 27 yaşındaki yıldız, İngiltere’de bir kez daha manşetleri süsledi.

Ada basınına göre, yeni sistemde şansı azalan ve formasını Richarlison’a kaptıran milli golcü de, mutsuz olduğu Everton'dan Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.

Cenk Tosun, 22 milyon avro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. İngiltere'de 26 resmi maça çıkan Cenk, 7 gol attı. 

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