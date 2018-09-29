banner107
Esentepe tepe taklak oldu
Esentepe tepe taklak oldu
40 0
Toyota, Paris’e hibrit çıkarması yapacak
Toyota, Paris’e hibrit çıkarması yapacak
46 0
Kalbimiz tekliyor
Kalbimiz tekliyor
69 0
Aya'dan motor sesleri yükselecek
Aya'dan motor sesleri yükselecek
28 0
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 2
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 2
66 0
Park harikası bir park ediş
Park harikası bir park ediş
83 0
234 0
Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar
Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar
57 0
banner82
banner147

Cenk Tosun attı, Everton kazandı

banner27

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, milli oyuncu Cenk Tosun'un sonradan oyuna girip gol attığı maçta Fulham'ı 3-0 mağlup etti

Cenk Tosun attı, Everton kazandı
banner192

Premier Ligin 7. hafta mücadelesinde Everton, Goodison Park'ta Fulham'ı ağırladı.

İlk devresi golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Everton, 52. dakikada Gylfi Sigurdsson'ın kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sigurdsson, 56. dakikada ise ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Son haftalardaki formsuzluğu nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, 55. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu. Milli oyuncu, 66. dakikada fileleri havalandırarak Everton'ı 2-0 öne geçirdi.

89. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Sigurdsson, Everton'ın sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Puanını 9'a çıkaran Everton, maç fazlasıyla 11'inci sıraya yükseldi. Fulham ise 5 puanla 16'ncı sıraya geriledi. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.