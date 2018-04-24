Cenk Tosun, Allerdyce'ın vazgeçilmezi oldu

Milli futbolcu Cenk Tosun, Everton Teknik Direktörü Allerdyce'ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Devre arası Beşiktaş'tan Merseyside ekibine transfer olan Cenk, 11 maçta forma giydi

Cenk Tosun, devre arasında transfer olduğu Premier Lig'e iyice alıştı. Everton Teknik Direktörü Sam Allerdyce'ın vazgeçilmezleri arasına giren milli futbolcu, 9'u ilk 11 olmak üzere 11 maçta forma giydi.

Sezon ortasında Ada futboluna adım atan Cenk, ilk maçlarda istediği oyunu sergileyemese de hocasının gözüne girmeyi başardı.

Premier Lig'de Mart ayının en iyi oyuncularından biri olan Cenk, son 7 karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıktı.

26 yaşındaki oyuncu Everton'un NewcastleUunited'ı 1 - 0 yendiği maçta da 85 dakika oyunda kaldı.

Öte yandan Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton forması ile 1 maçta daha ilk 11'de başlamasını bekliyor. Cenk, kalan 3 maçın birinde sahaya ilk 11'de çıkarsa siyah-beyazlılar kasasına 500 bin Avro daha koyacak.