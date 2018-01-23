Cengiz’in önceliği, mali sıkıntıyı çözmek

Galatasaray Kulübü’nün yeni başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu olarak önceliklerinin kulübün mali sıkıntılarını çözmek olduğunu söyledi

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen mazbata töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Kulübü’nün yeni başkanı Mustafa Cengiz, seçim sürecinde kendilerine camianın büyük ilgi gösterdiğini hatırlatarak, "Önceliğimiz mali sorunları mümkün olduğunca çözmek." dedi.

Kulübün mali durumu konusunda henüz net bilgilerinin olmadığını kaydeden Cengiz, şunları söyledi:

"Ek 75 milyon lira finansman istenen bir dernek noktasındayız. Sportif AŞ'nin kasım ayında açıklaması gereken 3 aylık dönem bilançosu açıklanmadı. Biz onu da göremedik. Geçmiş yönetime rastgele taş atmam. Yarın teslim törenimiz var. Sayın Başkana (Dursun Özbek) soracağız. Özellikle Dursun başkanımın döneminde Sportif AŞ'de 470 milyon lira zarar var. O zararın artıya geçmesi gerekiyor. 5 yılın sonuna geldik. Dursun başkanımın katkılarıyla bu işi çözebileceğimize inanıyoruz."

Sorunları çözmek için bir yüksek istişare konseyi kurmayı planladıklarını kaydeden Cengiz, "Yaşayan başkanlarımızdan, ikinci başkanlardan, divan başkanları ve yardımcılarından yüksek istişare konseyi kurmayı, böylece bilgi ve tecrübelerinden yararlanmayı istiyoruz. Dursun Özbek ile iki kardeş gibi görüşüp; mevcut borç durumunda ani yükselmeler var mı, ani borçlanma durumu var bunları çözümleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulübün kritik dönemlerden geçtiğine dikkati çeken Cengiz, "Mali açıdan aşacağımıza inanıyoruz. Maalesef sorunları halının altına süpürüle süpürüle içinden çıkılmaz hale getiriyorsunuz. Biz bir süre istiyoruz. Maksimum bir ay, en az 10-15 gün içinde nakit akışını çözmek niyetindeyiz." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, Sportif AŞ'de görev yapan yönetim kurulu üyelerinin de istifasını istedi.

Yönetim kurulu üyelerinin bugünden itibaren istifa etmeleri yönünde talepte bulunan Cengiz, "Sportif AŞ yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimden, özellikle rica ediyorum. SPK'nın dolaplı girdaplarına girmeyelim. Onların hepsini yeniden değerlendireceğiz ancak tamamının bugünden itibaren istifa etmesini, Galatasaray camiasının önünü açmasını rica ediyoruz. Yarından tezi yok istifa etmelerini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yöneticilik konusunda tavrıyla ilgili bilgi veren Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Doğal, açık ve şeffaf olmaktan; gerekirse pot kırmaktan çekinmeyen bir insanım. Kötü ve art niyet taşımam. Sosyal bir camianın temsilcisiyim. Sosyal camia ticari, siyasi bir kuruluş değil. Tümüyle ortak paydayı paylaşan insanların getirdiği bir nevi ruh, bir nevi tutku. Bu sosyal olgu insanları üzen, rahatsız eden, onları taciz eden hale gelirse, insanlar o sosyal camiadan, birliktelikten uzaklaşır. Görevimiz, amacımız bize teslim edilen bu ruhu insanların isteklerine uygun hale getirmek, güçlendirmek ve arttırmak."

Hedefler konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, her dalda şampiyonluk istediklerini dile getirdi.

Kulüp olarak hem Türk sporuna hizmet verdiklerini hem de Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın önünde tek hedef vardır, her durumda ve şartta bütün dallarda şampiyonluk. Özellikle futbolda şampiyonluk çok değerli. Çok değerli rakiplerimiz var. Sporda laf ola değil, gerçekten dostluk ve kardeşlik. İnsanlar bunu diyor sonra birbirini bir güzel pataklıyor. Buna karşıyız. Değerli rakiplerimiz var, onların da gücü var. En az onların gücüne gelmek istiyoruz. Türk sporunun gelişmesi için İspanya ve İngiltere'de olduğu gibi en az 10 takımın şampiyonluğa oynaması gerekir. Bizim en büyük sermayemiz en büyük rakiplerimizdir. Onların yüceldiği oranda yüceliriz."

Süper Lig'de bu sezonun çok hareketli geçtiğini kaydeden Cengiz, "Kayserispor maçında locada geride durdum. Kulübeye baktım herkesin deli gibi fırladığını gördüm. İşte bu ruhu arıyoruz. Fatih hocam benim yaşlarıma geldi. Onun delikanlı, 20 yaşındaki heyecanını görmem; Taffarel'in, Hasan Şaş'ın Ümit Davala'nın sarmaş dolaş bir araya gelmesi çok sevindirici. Ben ne takımımın, ne teknik direktörümün, ne taraftarın ne de üyelerimin önüne geçerim. Arkada durmayı daha çok seven biriyim." diye konuştu.

Başkan seçilmesinin ardından Florya Tesisleri'nde takımla yemek yedeğini anlatan Cengiz, "Takımda müthiş bir kolej havası var. Mali sıkıntılar mutlaka onlara da yansıyor ancak neşe içinde, kolej öğrencisi gibi davrandıklarını gördüm. Onlara kötü sonuçlarda evinde ağlayan çocukları düşünmelerini söyledim. Onların başlarını yere eğdirmemelerini istedim." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına da değinen Mustafa Cengiz, şunları söyledi:

"Büyük takımlarda en az her mevkide birbirini aratmayacak şekilde 3 oyuncunun olması gerekiyor. Bizde iki bölgede bu eksik. Fatih hocam 'iki kişi olursa çok iyi olur, ama onlar olmasa da bu çocuklarla aslanlar gibi devam ederiz' dedi. Hocamızla birlikte en iyi çözümü üretmeye çalışacağız."

Riva ve Florya projeleriyle ilgili görüşlerini aktaran Mustafa Cengiz, "Ben devletten geldim, önce devlet ve millet kazanmalı. Sonra biz kazanmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız, sağ olsun bize bir yol açtı. Biz bu yolun otoban, 6-7 şerit olmasını istiyoruz. Biz kazanırsak yüzde 80'i bizim, yüzde 20'i devletin. Kazanç rakip taraftarlara da gidecek. Biz bunun yeniden gözden geçirilmesini, mümkünse daha da iyileştirilmesini istiyoruz. Rakamlar 500 milyon total değerden 700 milyon dolar değere gidecek. Riva ve Florya'yı devletimizle en iyi hale getireceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.