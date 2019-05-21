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Cengiz’i isteyen 50 milyon euroyu gözden çıkaracak

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Roma'nın genç prensi Cengiz Ünder için resmi transfer görüşmeleri başladı. Görüşmelere ve transfer ücretine dair ayrıntılar belli oldu

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Cengiz’i isteyen 50 milyon euroyu gözden çıkaracak
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Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Tottenham ve Arsenal, Cengiz Ünder'i transfer etme adına ilk hamlelerini yaptı.

Ünder'in temsilcileriyle görüşen iki dünya devinin, milli futbolcu için yaklaşık 50 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edilirken; Roma'nın satış için 'Devler Ligi' şartını ortaya koyduğu iddia edildi. Buna göre, Roma, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa 21 yaşındaki oyuncu satışa çıkarılacak.

Bu durumda da transfer için en istekli iki kulüp Arsenal ve Tottenham'la görüşmeler resmi olarak başlayacak.

Cengiz Ünder'in Roma ile üç yıllık sözleşmesi bulunuyor. 

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