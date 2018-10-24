“Cengiz Ünder zeki bir futbolcu”

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen’de forma giyen Nuri Şahin, Roma’da oynayan Cengiz Ünder’in çok iyi ve zeki bir futbolcu olduğunu söyledi

Nuri Şahin, Sport Bild dergisine verdiği röportajda, İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın sağ kanadında görev yapan milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında "Altınordu’da çok iyi altyapı eğitimi alan iyi ve zeki bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu’nun Türkiye’nin en iyi altyapı sistemine sahip olduğunu ve gençleri bilinçli bir şekilde Avrupa piyasası için yetiştirdiğine işaret eden Nuri, Cengiz’in sağdan içeriye gelerek sol ayağıyla şut atabildiğini belirtti.

30 yaşındaki futbolcu, Cengiz’in Bayern Münih’te forma giyen Hollandalı futbolcu Arjen Robben’in halefi olup olamayacağına ilişkin soruya, karşılaştırma yapmak istemediğini, Hollandalı futbolcunun 34 yaşında olmasına rağmen inanılmaz performans gösterdiğini aktardı.