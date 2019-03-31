Cengiz Ünder sahalara döndü

Sakatlığı yüzünden 19 Ocak'tan beri sahalardan uzak kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, takımı Roma'nın Napoli'ye 4-1 yenildiği maçın 82. dakikasında oyuna girdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da oynayan Cengiz Ünder, Napoli'ye 4-1 yenildikleri maçta, sakatlığı sebebiyle 2,5 aydır uzak kaldığı formasına kavuştu.

Serie A'nın 29. haftasında Roma, Napoli'yi konuk etti. Napoli, Milik'in 2, Mertens'in 49, Verdi'nin 54 ve Younes'in 81. dakikadaki golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golünü ise 45+4'üncü dakikada penaltıdan Perotti attı.

Sakatlığı yüzünden 19 Ocak'tan bu yana sahalardan uzak kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, 82. dakikada Perotti'nin yerine oyuna girdi.

Cengiz, sakatlığı öncesi çıktığı 18 Serie A maçında 3 gol ve 6 asist üretmişti.