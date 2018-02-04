banner107
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
57 0
30 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
36 0
" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’
184 0
34 0
135 0
Koopspor çok farklı
Koopspor çok farklı
656 0
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
116 0
banner82
banner147

Cengiz Ünder İtalya'yı salladı

banner27

Milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya Birinci Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında takımının Verona'yı 1-0 yendiği maçta, Roma formasıyla ilk golünü kaydetti

Cengiz Ünder İtalya'yı salladı
banner137

Kümede kalma mücadelesi veren Verona, ligin 23. haftasında Roma'yı ağırladı. Cengiz Ünder, 43. saniyede ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla sezon başında transfer olduğu Roma'daki ilk golüne imza attı.

Oyundaki yerini 70. dakikada Gerson'a bırakan Cengiz, böylece yeni takımıyla çıktığı 16. resmi maçta golle tanıştı.

Roma, Pellegrini'nin 51. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 5. sıradaki Roma, puanını 44'e çıkarırken, 19. basamaktaki Verona, 16 puanda kaldı.

Aynı zamanda Cengiz'in attığı bu gol, İtalyan ekibinin son 6 yılda attığı en hızlı gol olarak da tarihe geçti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.