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Cengiz Ünder Ada yolcusu

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Milli futbolcu Cengiz Ünder, Ada'ya mı gidiyor? Tottenham ve Everton'ın, Roma forması giyen 22 yaşındaki yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü

Cengiz Ünder Ada yolcusu

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, İngilizleri peşinde koşturuyor.

Ada'nın dev ekipleri Tottenham ve Everton'ın genç oyuncuyu takibe aldığı ve Ocak ayı içinde bu transferi noktalamak istediği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde iki takımın bu transfer için ciddi rekabet hâlinde olduğu ve ilk etapta 40 milyon euroluk bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi.

İtalya'daysa teknik direktör EusebiodiFrancesco'nun, NicoloZaniolo'nun formundan memnun olduğu ve bu yüzden Cengiz'in satışına onay verebileceği konuşuluyor.

22 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 2 aylık bir sakatlık süreci geçirmiş ve bu dönemde formasını Zaniolo'ya kaptırmıştı.

Cengiz Ünder, 2 buçuk sezondur terlettiği Roma formasıyla bugüne dek 80 maça çıktı.

Bu maçlarda 15 kez ağları sarsan yıldız isim, 11 de gol pası verdi

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