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"Cengiz, Roma'nın lideri olacak''

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Mircea Lucescu, Cengiz Ünder'in Roma'nın lideri olacağını söyledi

"Cengiz, Roma'nın lideri olacak''
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Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Roma'da oynayan Cengiz Ünder için övgü dolu sözler kullanan deneyimli teknik adam, ''Cengiz'in Roma'da yaptığı patlama benim için sürpriz olmadı. Cengiz daha 20 yaşında. O ileride Roma'nın lideri olacaktır'' dedi.

Milli futbolcunun İtalya'ya gitmekle çok cesur bir karar verdiğini aktaran tecrübeli teknik adam, Orada kazanacağı tecrübeler Cengiz'i daha hızlı olgunlaştıracaktır, Di Francesco gibi bir teknik direktörle İtalya'da çok iyi işler yapacağından emindim'' ifadelerini kullandı

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