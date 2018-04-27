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Cemre Kara’nın köprücük kemiği kırıldı

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Cemre Kara’nın köprücük kemiği kırıldı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen KKTCELL Kadınlar Ligi’ne A grubunda mücadele eden Mağusa Spor Akademisi deplasmanda Geçitkale’yi mağlup ederek puan farkı ile liderliğe yükselirken, bu maçta golcü futbolcu Cemre Kara’nın köprücük kemiği kırıldı.

Karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen ve attığı üç golle (hat-trick) yıldızlaşan başarılı golcü futbolcu Cemre Kara sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yapılan kontrollerden sonra Cemre’nin köprücük kemiği kırıldığı anlaşıldı.

Başarılı bir operasyon geçiren ancak 4 hafta sahalardan uzak kalacak genç futbolcu Cemre Kara, sezonu kapattı. Cemre Kara, KKTCELL Kadınlar Ligi play offlarında formasına kavuşacak.

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