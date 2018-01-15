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Çelme takan hakeme büyük şok

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Çelme takan hakeme büyük şok

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Nantes arasında oynanan karşılaşmayı yöneten hakem Tony Chapron'u, Nantes'in Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'a çelme taktığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırma kararı aldı.

FFF'den yapılan açıklamada, Nantes'ın, PSG'yi konuk ettiği maçta bir pozisyonda ev sahibi ekibin Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos ile çarpışan ve yere düştükten sonra bu oyuncuya çelme takan hakem Chapron hakkında "yeni bir emre kadar" görevinden uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi.

Maçı yöneten Chapron, Diego Carlos'a bu pozisyonun ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart vermişti.

PSG, Angel Di Maria'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

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