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Cech, sezon sonunda futbolu bırakacak

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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in Çek kalecisi Petr Cech, sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacağını duyurdu

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Cech, sezon sonunda futbolu bırakacak
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Cech, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk profesyonel sözleşmemi imzalamamın üzerinden 20 yıl geçti. 15 yıldır İngiltere Premier Lig'de oynuyorum ve mümkün olan her kupayı kazandım. Sezon sonunda emekli olacağımı açıklamak için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine 1999'da ülkesinin Chmel takımında başlayan Cech, Sparta Prag, Rennes ve Chelsea kulüplerinde oynadıktan sonra 2015 yazında Arsenal'e transfer oldu.

2004 ile 2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield kazandı.

36 yaşındaki file bekçisi, Çekya Milli Takımı formasını da 124 kez giydi.

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