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Çaykur Rizespor'da Üzülmez dönemi bitti

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak için görüşmelere başladı

Çaykur Rizespor'da Üzülmez dönemi bitti
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Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk dört haftada alınan sonuçların camiayı üzdüğünü belirtti.

Futbolda bazen istenmese dahi kan değişikliğinin şart olduğuna dikkati çeken Bakır, "Çaykur Rizespor'un önünü açmak için her türlü hamleyi yapacağız. Bu anlamda İbrahim Üzülmez ile görüşerek karşılıklı yollarımızı ayırmak için bugün bir araya gelerek görüşme yaptık. Gerekli gördüğümüz değişim için yarın İbrahim Üzülmez ile yeniden bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, taraftarın endişelenmemesi gerektiğini ve her türlü tedbirin alınacağını sözlerine ekledi. 

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