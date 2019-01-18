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Carvalho'nun eşinden heyecanlandıran paylaşım

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Carvalho'nun eşinden heyecanlandıran paylaşım
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Forvet transferi bekleyen Galatasaray taraftarlarını Alan Carvalho'nun eşi heyecanlandırdı. 

Bir süredir santrfor bölgesine oyuncu arayan sarı kırmızılıların rotası Çin'e kaymıştı. Galatasaray, Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan Carvalho ile ilgileniyordu. 

Brezilyalı oyuncunun yanı sıra Tetteh, Bony'i de gündemine alan Galatasaray'da ilk hedef ise Carvalho'ydu. 

Son olarak Carvalho'nun eşi Instagram hesabından yaptığı sarı kırmızı kalp paylaşımı yaptı. Bu paylaşım oyuncunun Galatasaray'a geleceği iddialarını güçlendirirken taraftarları da heyecanlandırdı. 

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