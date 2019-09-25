Capital Bank kayıpsız lider

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında dördüncü hafta mücadeleleri devam ediyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam C Grubunda Capital Bank ile Türk Bankası gruplarındaki son maçlarına çıktılar. Lider Capital Bank, Türk Bankası’nı 6-0’lık farklı skorla mağlup ederek, 12 puanla grubu zirvede tamamladı.

Maç Programı:

26 Eylül Perşembe:

Novabank-T.Halk Bankası

27 Eylül Cuma

Koopbank-KKTC Merkez Bankası

Limasol T.Koop.Bankası-Şekerbank