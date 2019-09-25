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Capital Bank kayıpsız lider

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Capital Bank kayıpsız lider
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında dördüncü hafta mücadeleleri devam ediyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam C Grubunda Capital Bank ile Türk Bankası gruplarındaki son maçlarına çıktılar. Lider Capital Bank, Türk Bankası’nı 6-0’lık farklı skorla mağlup ederek, 12 puanla grubu zirvede tamamladı.

Maç Programı:

26 Eylül Perşembe:

Novabank-T.Halk Bankası    

27 Eylül Cuma

Koopbank-KKTC Merkez Bankası

Limasol T.Koop.Bankası-Şekerbank

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