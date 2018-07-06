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Çanakkale yönetiminden Değirmencioğlu’na ziyaret

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Çanakkale yönetiminden Değirmencioğlu’na ziyaret
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Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale Spor Kulübü Başkanı İbrahim Şeker ve beraberindeki yöneticileri kabul etti.

Bir süreden beridir ev sahibi oldukları maçları oynadıkları Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nın bozuk zemini sebebiyle sıkıntılı olan Çanakkale Spor Kulübü yöneticileri, Spor Dairesi’nin sahayı yeniden bakıma almasının ardından Alkan Değirmencioğlu’na teşekkür ederek, uzun zamandır bakım isteyen sahalarındaki sorunun çözüme kavuşacağını ve sporcularının daha iyi koşullarda çalışma imkanı bulacaklarını dile getirerek, Değirmencioğlu’na kendilerine karşı gösterdiği ilgiden ötürü memnun olduklarını dile getirdiler.

Ziyarette konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da her bölgede ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü ve amaçlarının ülke sporu ve sporcusuna hizmet olduğunu sözlerine ekledi.


 

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