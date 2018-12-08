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Çamura bulandılar

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Çamura bulandılar
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon “Geçitkale Belediyesi Enduro Yarışı” ile tamamlandı. Sezonun altıncı ve son yarışı, yağan yağışlardan dolayı balçık tarlasına dönen Geçitkale’ye bağlı Arıdamı Köy Mezarlığı civarında hazırlanan yaklaşık 10,5 kilometrelik etapta yapıldı. Kayganlaşan etaplarda ufak kazalar da yaşanırken, Fırat Demir motordan düşerek yarışı tamamlayamadı.

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