Çağlar Söyüncü'ye dil şartı

Sezon başında 22 milyon Avro karşılığında Leicester City'e transfer olan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, yeni takımında kadroya giremiyor

Leicester City menajeri Claude Puel, Çağlar'ın kadroya girememe sebebinin dil sorunu olduğunu açıkladı.

Çağlar'ın iletişim konusunda problemleri olduğuna dikkat çeken Puel, "Hala İngilizce'yi tam olarak öğrenebilmiş değil. Doğru cümleleri ve kelimeleri seçmeye başladığında süre vereceğim." dedi.

Fransız çalıştırıcı bu soruna rağmen genç oyuncunun forma için hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bize hizmet etmek için hazır. Ancak elimizde Morgan, Maguire ve Evans gibi tecrübeli isimler var. O hala genç ve bazı zamanlar beklemek zorunda kalacaktır. Bir problem olursa göreve hazır olduğunu biliyorum."