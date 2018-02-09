Çağlar: Freiburg'a gitme kararını zor verdim

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Freiburg forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu takımı tercih ettiği için pişman olmadığını söyledi

Bundesliga'da 2016-2017 sezonundan bu yana forma giyen Çağlar Söyüncü, Freiburg'a gitme kararını zor verdiğini belirterek, "İkinci ligden birinci lige geliyorsun. Riskli bir karardı. Hem kulüp için hem benim için. Çünkü ikinci ligden doğrudan Bundesliga'ya yükseliyorsun." dedi.

Freiburg'da çok iyi karşılandığını ifade eden genç oyuncu, "Böylece fikrim değişti. Daha sonra antrenmanlar, maçlar olsun çok iyi bir ekibimiz oldu. Burada tamamen aile gibiyiz. Hepimiz çok iyi birliktelik sağladık. Geçen yıl çok güzeldi. Bu sene de ikinci yarıya iyi başladık. Şu an tamamen alıştım diyebilirim." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de oynamadan doğrudan Bundesliga'ya gitmenin hem avantajı hem de dezavantajı bulunduğunu söyleyen milli futbolcu, "Eski takımım Altınordu da Freiburg'a benziyor ve gençlere önem veriyor. Bu benim için avantaj. Süper Lig'de oynamamayı ise tecrübe eksikliği nedeniyle dezavantaj olarak görüyorum." ifadelerini kulandı.

- "Kariyerim daha önemliydi"

Çağlar Söyüncü, Freiburg'a transfer olmadan önce Türkiye'de büyük kulüplerde oynayarak daha fazla para kazanmanın aklından geçip geçmediği yönündeki soruyu şöyle cevapladı:

"Bu işi sonuçta para için yapıyoruz belli bir yere kadar. Buraya geldiğimde 19-20 yaşındaydım. Para o zaman benim için önemli olsa da kariyerim daha önemliydi. Hem 2. ligden doğrudan Bundesliga'ya gitmek gibi bir fırsat hem de güzel bir örnek olmak için bir şansım vardı. Tabii para biraz daha aşağıda kaldı benim için. Kariyer, kendimi geliştirmek daha ağır bastı ve burayı seçtim. Hiç de pişman olmadım."

Freiburg'a gelmeden önce Bundesliga'da forma giyen diğer Türk futbolculardan görüş alıp almadığının sorulması üzerine Söyüncü, "Transfer görüşmeleri sırasında İngiltere'de A Milli Takım ile hazırlık maçımız vardı. Milli takımda Ömer (Toprak) ağabey ile görüşüyordum. Nuri (Şahin) ağabey olsun, Hakan (Çalhanoğlu) olsun. Onlarla konuşuyorduk. Benim için çok iyi bir seçim olacağını söylüyorlardı. O zaman tam kesin değildi. Özellikle Bundesliga'da oynadığı için Ömer ağabey ile çok konuştum. O gerçekten çok olumlu şeyler söyledi bana." cevabını verdi.

- "Almanca zor bir dil"

Almanya'daki ilk döneminde özellikle dil konusunda zorluk çektiğini ve yaklaşık 2 ay tercümanla çalıştığını kaydeden Çağlar, "Almanca zor bir dil. Yeni geliyorsunuz. Değişik bir yer, değişik bir ülke. Yaklaşık 4 ay da otelde kaldım." dedi.

Takım arkadaşları ve teknik ekibin kendisine iyi davrandığını belirten milli futbolcu, "Yavaş yavaş oluyor her şey. Arkadaşlar ve hoca ekibi tarafından iyi karşılandım. Anlamıyorum gibi davranmadılar. Hep anlıyormuşum gibi davrandılar. Ben de burada oynamayı istemeye başladım." diye konuştu.

Almanya'da futbol karşılaşmalarının bir etkinlik olarak görüldüğünü söyleyen Çağlar Söyüncü, "Türkiye'deki gibi strese gelmiyorlar, eğlenmeye geliyorlar. Ailesini, kız arkadaşını ya da çocuğunu alıyor geliyor buraya. Yensen de yenilsen de alkışlıyor. Evine gidiyor. Hobi olarak yani." şeklinde görüş belirtti.