banner255
banner69
Cumhuriyet Kupasında final günü
Cumhuriyet Kupasında final günü
61 0
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
31 0
 
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
70 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
431 0
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
182 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
72 0
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
76 0
banner82

Büyükoğlu: Turnuvayı genişletmek istiyoruz

banner27

Türkiye Kocaeli Master Karması, Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu eşliğinde Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan’ı ziyaret ederken, Büyükoğlu yaptığı konuşmada Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvasını genişletmek istediklerini söyledi

Büyükoğlu: Turnuvayı genişletmek istiyoruz
banner267

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen“Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası” etkinliği çerçevesinde adamızda bulunan Türkiye Kocaeli Master Karması, Spor Dairesi’ni ziyaret ederek daire müdürü Mehmet Özbilgehan ile tanıştı.

Ziyarette konuşan Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan da konuk heyetleri ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını ve KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan “Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası”na iştirak edecek olan tüm takımlara başarı dilediğini ifade etti.

Ziyarette konuk heyetlere eşik eden Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu da yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri “Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası”nın daha geniş kapsamlı olduğunu ve her yıl bu organizasyonu daha da genişletmek istediklerini söyledi. Büyükoğlu, bu anlamlı organizasyon için adamıza gelen tüm konuk heyetlere de teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.