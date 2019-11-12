Büyükoğlu: Turnuvayı genişletmek istiyoruz

Türkiye Kocaeli Master Karması, Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu eşliğinde Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan’ı ziyaret ederken, Büyükoğlu yaptığı konuşmada Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvasını genişletmek istediklerini söyledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen“Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası” etkinliği çerçevesinde adamızda bulunan Türkiye Kocaeli Master Karması, Spor Dairesi’ni ziyaret ederek daire müdürü Mehmet Özbilgehan ile tanıştı.

Ziyarette konuşan Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan da konuk heyetleri ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını ve KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan “Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası”na iştirak edecek olan tüm takımlara başarı dilediğini ifade etti.

Ziyarette konuk heyetlere eşik eden Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu da yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri “Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası”nın daha geniş kapsamlı olduğunu ve her yıl bu organizasyonu daha da genişletmek istediklerini söyledi. Büyükoğlu, bu anlamlı organizasyon için adamıza gelen tüm konuk heyetlere de teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.