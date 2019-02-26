Büyükkonuk’tan Güreşseverler Derneği’ne plaket

Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü, kulüplerine yapmış oldukları katkılardan dolayı Güreşseverler Derneği’ne plaket verdi. Teşekkür plaketi, 23 Şubat 2019 Cumartesi günü Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda, kulübün asbaşkanı Ali Yiğit ve antrenörü Murat Göztaş tarafından, Güreşseverler Derneği Başkanı Yücel Hatay’a sunuldu.

Kulüp yönetimine teşekkür eden Yücel Hatay, Büyükkonuk güreşçilerinin çalışmalarını takdirle izlediklerini belirterek başarılarının devamını diledi. Yücel Hatay, Büyükkonuk ve çevresi köylerden gençlerin güreşe ilgisinin dikkat çekici olduğunu, gençlerin çalışmalarını çağdaş bir salonda sürdürmelerinin hakları olduğunu söyledi.

Yücel Hatay, 24 Şubat 2019 Pazar günü yapılan Güreş Yıldızlar Ligi’nin 2019 yılı ilk ayağı olan Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakaları’nın birinciliğini kazanan Büyükkonuk güreşçilerini de kutladı.