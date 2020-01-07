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Büyükkonuk’ta gençlere önemli hizmet

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İsmet Atlı Spor Kulübü, Sosyal Hizmet uzmanı Barış Başel’in katkıları ile Büyükkonuk’ta Sosyal Yaşam Becerileri adlı bir program başlattı

Büyükkonuk’ta gençlere önemli hizmet

Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü, Sosyal Hizmet uzmanı Barış Başel’in katkıları ile Sosyal Yaşam Becerileri adlı bir programa başlattı.

Konu ile ilgili olarak Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:

“Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü olarak gençlere önem veriyoruz. Onlara her türlü katkıyı sağlamayı kendimize ilke edindik. Bu bağlamda sporcularımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve topluma karşı sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Sosyal Hizmet uzmanı sayın Barış Başel ile Sosyal Yaşam Becerileri adlı bir programa başladık.

Bize bu imkanı sağladığı için Barış Başel’e ve bu programın oluşturulmasında bize aracı olan Perihan Yıldız hanıma ve hocalarımıza teşekkürü borç biliriz. Gençlerimiz için faydalı bir program olacağına inanmaktayız. Bu gibi etkinliklerin her zaman devam edeceğini belirtiriz.”

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