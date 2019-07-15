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BÜY tombalasına kendi tesislerinde devam ediyor

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BÜY tombalasına kendi tesislerinde devam ediyor
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Gazi Baf Dayanışma Derneği Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü tombala gecelerine kendi tesislerinde devam ediyor.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü yönetimi gerçekleştirilen tombala gecelerine Haziran ayının ikinci yarısından itibaren kendi spor tesislerinde devam etme kararı aldı. Gerçekleştirilen tombala gecelerinde Gazi Baf Dayanışma Derneği yöneticileri de etkin faaliyette bulunmakla beraber, daha önce olduğu gibi tüm Baflıları gerçekleştirilen tombala gecelerine davet ettiler.

Gerçekleşen tombala gecelerinde zengin hediyeler yanında1,000 TL, 2,000 TL, 7,000 TL, 10,000 TL ve büyük ödül olarak Suzuki Alto Marka otomobil her Pazartesi akşamı çekilişte yer alıyor.

Eğlencenin doruğa çıktığı tombala gecelerinde her hafta Grup SOS ‘in yanı sıra birçok yerli sanatçı da sahne alıyor.

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