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Bursaspor'dan muhteşem geri dönüş

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor sahasında Bursaspor'a 4-2 yenildi

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Bursaspor'dan muhteşem geri dönüş
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Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 74 Caner Osmanpaşa), Lopes, Sissoko, Güray Vural, Kadir Keleş (Dk. 70 Serginho), Aykut Çeviker (Dk. 88 Regattin), Onur Ayık, Josue, Barbosa, Manu

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Burak Kapacak (Dk. 28 Mehmet Umut Nayir), Saivet (Dk. 90+3 Ramazan Keskin), Latovlevici, Tunay Torun (Dk. 89 Yusuf Erdoğan)

Goller: Dk. 8 Manu, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 45+2 ve 65 Mehmet Umut Nayir, Dk. 85 Latovlevici, Dk. 90+4 Ramazan Keskin (Bursaspor)

Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan maçın 8. dakikasında Akhisarspor Manu ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada ise Onur Ayık farkı ikiye çıkardı. 

Bursaspor'dan Umut Nayir 45+2'de farkı bire indirdi. Ardından 65'te Umut Nayir maçın skorunu eşitledi. 85. dakikada konuk ekipten Latovlevici takımını öne geçirdi: 2-3. Maçın sonucunu belirleyen golü 90+4'te Ramazan Keskin attı. 

Bu sonuçla Bursaspor puanını 16'ya yükseltti. Akhisarspor ise 12 puanda kaldı.

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