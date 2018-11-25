Bursaspor'dan muhteşem geri dönüş

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 74 Caner Osmanpaşa), Lopes, Sissoko, Güray Vural, Kadir Keleş (Dk. 70 Serginho), Aykut Çeviker (Dk. 88 Regattin), Onur Ayık, Josue, Barbosa, Manu
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Burak Kapacak (Dk. 28 Mehmet Umut Nayir), Saivet (Dk. 90+3 Ramazan Keskin), Latovlevici, Tunay Torun (Dk. 89 Yusuf Erdoğan)
Goller: Dk. 8 Manu, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 45+2 ve 65 Mehmet Umut Nayir, Dk. 85 Latovlevici, Dk. 90+4 Ramazan Keskin (Bursaspor)
Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan maçın 8. dakikasında Akhisarspor Manu ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada ise Onur Ayık farkı ikiye çıkardı.
Bursaspor'dan Umut Nayir 45+2'de farkı bire indirdi. Ardından 65'te Umut Nayir maçın skorunu eşitledi. 85. dakikada konuk ekipten Latovlevici takımını öne geçirdi: 2-3. Maçın sonucunu belirleyen golü 90+4'te Ramazan Keskin attı.
Bu sonuçla Bursaspor puanını 16'ya yükseltti. Akhisarspor ise 12 puanda kaldı.