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Bursaspor, Aziz Behich için rakamı belirledi

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Devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden Bursaspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich için yeşil-beyazlı idarecilerin takas tekliflerine kapalı olduğu öğrenildi. Bursaspor yönetiminin, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz için 4 milyon Avro bonservis ücreti talep ettiği öne sürüldü.

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Bursaspor, Aziz Behich için rakamı belirledi
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Bursaspor'da ligin ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Türk kökenli Avustralyalı oyuncu Aziz Behich, transfer döneminin de gözde isimleri arasına girdi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listelerinde ilk sırada yer alan Aziz için iki kulübün de nabız yokladığı bildirilirken, yeşil-beyazlı kulübe ise henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.

Bursaspor 4 milyon Avro istiyor

Bursasporlu idarecilerin Aziz Behich için takas tekliflerine yanaşmadığı, kulübün mali açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit para tekliflerini değerlendireceği bildirildi. Yeşil-beyazlı yöneticilerin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz için 4 milyon Avro bonservis ücreti talep ettiği öne sürüldü

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