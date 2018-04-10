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Bursa'da Le Guen dönemi sona erdi

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Bursaspor, teknik direktör Paul Le Guen ile yolları ayırırken, takım, yardımcı antrenör Mustafa Er'e teslim edildi

Bursa'da Le Guen dönemi sona erdi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 2. yarıdaki kötü sonuçlara dur denilememesinin ardından teknik direktör Paul Le Guen ile yolları ayırdı.

Bursaspor'da Fransız teknik direktör Paul Le Guen'in sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesinin ardından takım, yardımcı antrenör Mustafa Er'e teslim edildi.

AA muhabinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı yönetim kurulu, takımın başına getirilecek teknik direktör konusunda bir görüşme gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmelerde, ligde kalan 6 hafta için takımın, Le Guen'in yardımcılığını yapan antrenör Er'e teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Yeşil-beyazlı yönetim, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek antrenman öncesi tesislere davet ettiği Er ile görüşerek kararı kendisine tebliğ etti.

Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları çerçevesinde, bu akşam yapılacak antrenmanda, takımın başında Mustafa Er olacak.

Öte yandan, Le Guen de bazı oyuncular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşıp Özlüce Tesisleri'nden ayrıldı.

Mustafa Er, yeşil-beyazlı takımın geçen sezon 2-1 kazanarak, ligde kalmayı garantilediği son maç olan Trabzonspor karşılaşmasında, takımın başında teknik direktör olarak sahaya çıkmıştı. Er, Le Guen'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından yardımcı antrenör olarak görevini sürdürüyordu.

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