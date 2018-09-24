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Bülent Uygun yeniden Katar yolcusu

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Teknik Direktör Bülent Uygun, yeniden Katar’a dönüyor. Kendisine gelen teklifleri değerlendiren deneyimli çalıştırıcının, Al Ahli ile sözleşme imzalaması bekleniyor

Bülent Uygun yeniden Katar yolcusu
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Geçen sezon Al-Gharafa'yı çalıştıran Bülent Uygun, yeniden Katar'a gidiyor. Qatar SC ve Al Ahli takımlarından teklif alan tecrübeli teknik adamın, Al Ahli ile 1.5 yıllığına anlaşması bekleniyor.

Bülent Uygun, geçen sezon devre arasında, 11 maçta 2 galibiyeti bulunan Al-Gharafa takımının başına geçmişti. Uygun, Katar Ekibini ikinci yarıda en çok puan toplayan 2’inci takım konumuna taşımıştı.

Bülent Uygunlu Al-Gharafa, Ligi 4’üncü sırada bitirirken, Asya Şampiyonlar liginde Play-Off turuna kalma başarısı göstermişti.

Bülent Uygun ile anlaşması beklenen Al Ahli takımı, Katar Yıldızlar Ligi'nde oynanan 6 maç sonunda 9'uncu sırada yer alıyor.

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