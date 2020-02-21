Bülent Uygun resmen Denizlispor'da

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bülent Uygun için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, "Umarım hocamla beraber Denizlispor'un hak ettiği yere geleceğiz ve başarılı olacağız." dedi.

Uygun da kendisini teknik direktör görevine layık gören yönetim kuruluna ve Denizli halkına teşekkür etti.

Yeşil-siyahlı ekibin sezona iyi başladığını ancak son 4-5 haftada istediği sonuçları alamadığını kaydeden Uygun, "Biz de bismillah deyip bugün itibarıyla imzayı atarak, bu şerefli formayla bu ligde en güzel şekilde başarı elde etmek için var gücümüzle çalışıp inşallah çok başarılı olacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.