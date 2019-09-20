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Buğra ve İpek artık Ares'li

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Ares Spor Kulübü yüzme takımı, ülkemizin başarılı yüzücüleri Buğra Korahan ve İpek Aksel'i transfer etti

Buğra ve İpek artık Ares'li
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Ülkemizin Yakın Doğu Üniversitesi’nden sonra ikinci büyük yüzme kulübü olan ve milli takıma sporcu veren Ares Spor Kulübü iki önemli transfer yaptı.

Yüzme branşında sayısız başarıları olan YDÜ’den Buğra Korahan ve en son GG adına yüzen İpek Aksel, Ares Spor Kulübüne transfer oldular.

Uzun yıllardır yüzme sporu yapan 1990 doğumlu sporcu Buğra Korahan halen çok sayıda rekoru elinde bulunduruyor. 2002 doğumlu sporcu İpek Aksel de çok sayıda birincilikleri ve başarıları ile yüzmenin dikkat çeken sporcusu ve okul sporları ile Türkiye’de yarıştığı 50 metrelik kulvarda KKTC rekoru kırmıştı.

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