Buğra bir günde iki rekor kırdı

YDÜ yüzücüsü Buğra Korahan, Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda bir günde iki KKTC rekoru kırdı

Hasan İLKER

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun, İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu’nda düzenlediği Turkcell Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda Buğra Korahan bir günde iki kez rekor kırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Buğra Korahan, ikinci gün sabah seçme müsabakalarında yüzdüğü 100 m sırtüstü müsabakasında 00:58.34'lük derecesiyle KKTC rekorunu kırdı. Buğra akşam yüzülen final müsabakasına da katılmaya hak kazanırken, akşam finalde 00:58:05 derece elde ederek kendi rekorunu yenileyerek, ikinci rekorunu kırdı.