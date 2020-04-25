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"BTM futbolcuları liglerin başlamasını isterler"

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Selçuk Aydın, “Dünyada ülkeler futbol liglerini başlatmak isterler. Türkiye’de ise bizim iklim şartlarımıza uygun yerler gibi yerlerde maçları oynatmayı düşünürler. Bizde ise Süper Ligdeki futbolcular “Sahaya çıkmayız” derlerken, BTM futbolcularının çoğu liglerin başlamasını isterler.” açıklamasını yaptı

"BTM futbolcuları liglerin başlamasını isterler"

Niyazi ERGÜLEN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı. BTM İkinci Ligin de başlama tarihi belirsizliğini korurken, BTM İkinci Lig kulüplerinden Mevlevi’nin kulüp başkanı Selçuk Aydın, liglerin başlamasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Aydın’ın sosyal medyadaki değerlendirmeleri şöyle:

“Dünya, Dünyanın her yanını sarmış bir hastalıkla mücadele ediyor.Ancak şuandaölü sayıları 15 – 20,000 ölü olan ülkeler futbol liglerini başlatmak isterler.Hatta bazıları antrenmanlara dahi başladı.

Türkiye’de de maçların Antalya ve Alanya’da oynanması gündemdedir.Yani bizim iklim şartlarımıza uygun yerler gibi yerlerde maçları oynatmayı düşünürler.Bizde liglerin oynanabileceği buradan görülür.

Süper Ligdeki futbolcular bu işi profesyonelce yaparlar.Ancak bazı futbolcular oynamayız. Sahaya çıkmayız; şeklinde açıklamalar yapıyorlar. BTM futbolcuları kiçoğu bir kuruş para almazken, hemen hemen hepsi liglerin başlamasını ve çıkıp antrenman yapmak yani futbol oynamak isterler.

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