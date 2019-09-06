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Bruguera, Özbilgehan ile görüştü

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Bruguera, Özbilgehan ile görüştü
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun düzenlediği bir organizasyon için ülkemizde bulunan Dünya tenisinin önemli isimlerinden Lluis Bruguera, Spor Dairesi Müdürlüğünü ziyaret ederek daire müdürü Mehmet Özbilgehan ile görüştü.

Dünyanın en başarılı tenis akademilerinden birisinin sahibi ve direktörü olan Lluis Bruguera, Avrupa'da ilk tenis akademisini oluşturan, İspanyol tenisinin gelişiminde büyük rol oynayan ve üç kez Fransa Açık Tenis Şampiyonası “Roland-Garros” şampiyonu Sergi Bruguera’nın da babası olup, ayni zamanda koçluğunu da yapmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu ve ekibinin yoğun ısrarı ve girişimleri sonrasında adaya gelen Bruguera, ülke tenisinin gelişimini inceleyip, tenisçilerimizle kamp yapıp bilgilerini aktarıyor. 

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu ve beraberindeki bir heyetle Spor Dairesi Müdürlüğü’nü ziyaret eden Lluis Bruguera’nın adamızda bulunmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, bu tip kariyerli isimlerin adamıza gelip gençlerimize bilgi ve deneyimlerini aktarmasının, ülke tenisinin geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

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