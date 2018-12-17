BRT’ye tepki büyük oldu

Geçtiğimiz Cuma akşamı, haftaya lider giren Mağusa Türk Gücü ile Lefke arasında oynanan maçı canlı yayınlayacağını açıklayan BRT’nin, maçı canlı yayınlamayarak bütçe görüşmelerini yayınlaması büyük tepki çekti

K-PET Süper Lig’de13. haftanın açılış maçında Cuma akşamı, haftaya lider giren Mağusa Türk Gücü ile Lefke arasında oynanan maçı canlı yayınlayacağını açıklayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu(BRT), maçı canlı yayınlamayarak büyük tepki çekti.

Maçı BRT 2 tarafından canlı yayın verileceği açıklanan ancak maç canlı yayın yerine, meclisten bütçe görüşmelerinin yayınlanmasına spor severler sosyal medyada büyük tepki gösterdirler. Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) başkanı Niyazi Nizam ve Futbol Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz da maçın canlı yayınlanmamasına tepki gösterdiler.

Özen Yılmaz’ın açıklaması şöyle: BRT yönetiminde, futbolumuza ilgi yok

“MTG/- Lefke kulüplerimizin naklen yayının iptal edilmesi, tüm spor kamuoyu ve biz futbol camiasını derinden üzmüştür. KKTC Futbol Kulüpler Birliği yönetimi olarak BRT yönetiminde, “Kıbrıs Türk futboluna verdiği değeri ve ilgi alakayı üzülerek belirtiyoruz ki” maalesef görmüyoruz. Kıbrıs Türk futbolu ve kulüplerimiz için gerekli tüm girişimleri başlatacağımızı tüm futbol kamuoyuna bildiririz.”

Nizam’ın açıklaması şöyle: Futbola olan saygı düşündürücü

“Mecliste görüşmenin uzaması normaldir. Fakat günler öncesinden gündemi belli olan ve uzama ihtimalinin riskini göz önünde bulundurmayıp, alternatif çözümler üretmeden son dakika maç yayınını iptal etmek, futbola olan saygıyı göz önünde bulundurduğumuzda biraz düşündürücüdür.”