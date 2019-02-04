BRT Spor yayında

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bir ilke imza atarak tamamen spor kanalı olacak BRT-2 kanalını BRT Spor olarak yayına koydu

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) bir ilke imza atarak tamamen spor kanalı olacak BRT-2 kanalını BRT Spor olarak yayına koydu. Yayınlarını da HD formatına çeviren BRTSPOR kanalı dün itibarıyla yayın hayatına başladı.

Spor tutkunları futbol ve farklı branşlardan programlar, karşılaşmalardan canlı yayınlar ve gündeme ilişkin haberleri gün boyunca BRT Spordan takip edebilecek. BRT Sporda gün her sabah saat 09.30’dan itibaren Spor Gazete ve Spor Gündem’le başlarken hafta boyunca ülke ve Avrupa’dan futbol, futbol dışı branşlar ve Dünya sporundan kesitlerin yer aldığı programlar ekrana gelecek. Sporseverler ülke futbolundaki gelişmeleri ve heyecanı Futbol Analiz, Süper Lig Yolu, Orta Saha, Cumartesi Futbol ve Futbol Zamanı programlarıyla yaşayacak.

Futbolun dışındaki branşlardan gelişmeler yine Spor Artı programında ekrana gelecek. Basketbolseverlerin merakla takip edeceği Potanın Nabzı da BRT Spor ekranında olacak. Dünya sporundan görüntüler haftaya yansıyan kareler Sporun Renkli Dünyası’nda yer alırken tüm dallardan zaman zaman gerçekleştirilecek ‘canlı’ yayınları yine BRT Sporda izlenebilecek.