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Brothers Team yine işbaşında

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Brothers Team, sportif faaliyetlerin yanı sıra gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerine bir yenisini daha eklerken, Anıt Zeytinlere giden su kanallarının temizlik faaliyetine katkı koydu

Brothers Team yine işbaşında

Tepebaşı’nda başlayan ve Kalkanlı’ya da yayılan 17 Mayıs’taki yangından zarar gören Kalkanlı’daki asırlık zeytin ağaçlarına giden su kanalları, gönüllülerin katıldığı etkinlikle temizlendi.

“Yaşamı tekrardan filizlendirmek için Anıt Zeytinlere giden su kanallarını temizliyoruz. Sen de çapanı, küreğini, tırmığını ve yüreğini al da gel” sloganıyla Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAYDER) ile Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği (KAZAK-1) organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, 17 Mayıs’ta çıkan yangında tıkanan su kanalları açıldı.

Etkinliğe katılan gönüllülerden olan Brothers Team de Anıt Zeytinlerine giden su kanallarının temizlik faaliyetine katkı koydu. Çoğunluğu genç öğretmenlerden oluşan Brothers Team, sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal ve yardım faaliyetlerine katılıyor.

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