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Brahimi Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın gözdesi

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Yacine Brahimi, Porto ile yollarını ayırıyor. Cezayirli yıldız, Sporting Lizbon maçının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı

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Brahimi Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın gözdesi
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Yacine Brahimi'nin yolları, Porto ile ayrılıyor.

Cezayirli oyuncu, Portekiz Ligi'nin son haftasında Sporting Lizbon maçında 44 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmanın ardından da takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

29 yaşında oyuncu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

Cezayirli kanat oyuncusunun bonservisinin elinde bulunması transferi cazip hale getirirken, Portekiz basını en güçlü aday olarak sarı lacivertlileri gösterdi.

A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin henüz sezon bitmeden Brahimi ile temas halinde olduğunu ve Cezayirli oyuncunun yeni durağının Türkiye olacağını belirtti.

29 yaşındaki yıldız oyuncu, Avrupa kulüplerinin de takibinde.

West Ham United ve Real Betis'in Brahimi'yi kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

5 sezondur Porto forması terleten Yacine Brahimi, 211 maça çıktı, 54 kez fileleri havalandırırken 22 de gol pası verdi.
 

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