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Bozkurt’tan anlamlı yardım

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MTG kulüp başkanı Koral Bozkurt’un yaptığı yardım ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne korona virüs tedbirleri kapsamında kullanılmak amacı ile özel konteyner klinik kuruldu

Bozkurt’tan anlamlı yardım

Mağusa Türk Gücü (MTG) kulüpbaşkanı Koral Bozkurt’un yaptığı yardım ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanılmak amacı ile özel konteyner klinik kuruldu.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu ve Baş Amir Mustafa Yaver’in ricası doğrultusunda Northernland Construction Yönetim Kurulu ve Mağusa Türk Gücü başkanı Koral Bozkurt'un, Sağlık Bakanlığı'na kullanım için verdiği özel konteyner hizmet vermeye başladı. Şüpheli hastaların ilk önce bu bölümde karşılanacağını gerekli tektiklerin yapılması sonucunda olası bulaşıcı hastalığı ilk müdahale yeri olarak donanımı yapılarak konteyner devreye girecek.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre; amaçlarının herhangi bir hastanın genel hastane içine alınmadan daha ayrıştırılmış bir bölgede izole edilmiş ortamda hasta veya hastalara müdahale için konteyner klinik kurulduğunu belirttiler.

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