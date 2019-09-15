Bozkurt: Tüm kupalara talibiz

Koral Bozkurt, futbolda geçtiğimiz yılın çifte şampiyonu olan MTG’nin bu yılda tüm kupalara talip olduğunu açıkladı

Mağusa Türk Gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt, futbolda geçtiğimiz yılın çifte şampiyonu olan MTG’nin bu yılda tüm kupalara talip olduğunu açıkladı.

Taraftara takıma destek için açık çağrıda bulunan Bozkurt, “Şampiyonluğa birlikte yürüyeceğiz”dedi.

Bozkurt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz yılın çifte şampiyonu, Mağusamızın gururu MTG’dir. Tıpkı geçen sene olduğu gibi bu yılda da tüm kupalara talibiz.

Yönetimime güveniyorum. Hocama güveniyorum, futbolcu ekibime güveniyorum. Kentimizi kenetleyen, bizi tribüne çeken, “yönetim – futbolcu – taraftar” bir bütün olmamızı sağlayan MTG arması neredeyse, bu yıl da orada olacağız. Buna eminim.

Taraftar desteğinin bu yıl artarak devam etmesi en büyük isteğimiz olmakla birlikte, takımımızı da motive edecek en önemli etkendir. Sahamızda ve deplasmanda, “Şampiyon MTG” demek için hepinizi takımımızın yanında olmaya davet ediyorum.

2019-2020 Futbol sezonunda, sakatlığın az olduğu, centilmenliğin ön plana çıktığı bir yıl olmasını diliyorum. İnanıyorum ki, taraftarımızın da desteği ile şampiyonluklar daha kolay gelecek, sizlerle daha büyük anlam kazanacaktır.