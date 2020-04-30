Bozatlı: Tesislerimiz spora hazır

Sertaç Bozatlı, “İlgili kurullardan gelecek raporlara göre organizasyonların yarın başlayacak olması halinde Spor Dairesine bağlı tesislerin buna hazırdır.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Spor Dairesi Dış İlişkiler sorumlusu Sertaç Bozatlı, Spor Dairesi’nde gerçekleştirilen toplantı ve genel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sertaç Bozatlı’nın açıklamaları şöyle:

“Yaşanan durgun süreçte biz dersimizi çok iyi çalıştık. Her an sportif faaliyetler başlayacak şekilde tüm tesislerin bakım çalışmalarını yürüttük.

Daire personelinin görev dağılımı ve Spor tesislerinin organizasyonlarda ne şekilde kullanılacağı şekilde görüşler ortaya koyduk. Ama bu süreç biraz daha uzadı. Sonuçta sadece futbol organizasyonları başlamayacak. Diğer spor branşları da başlayacak. İlgili kurullardan gelecek raporlara göre biz yarın başlayacak şekilde hazırız.

Futbol saha zeminlerinin en kötü olduğu dönemde ara verildiği için bunu iyi değerlendirdik. İlk kez bu dönemde sahalara bakım yapma şansı elde ettik.

Tesislerdeki bakım ve tadilat çalışmalarının yanı sıra yapılmasını hedeflediğimiz spor tesisleri ile ilgili var olan planlarımız ile ilgili görüş ortaya koyamıyoruz. Atatürk Spor Kompleksi içerisinde alanda yapmayı hedeflediğimiz çok amaçlı spor salonu da bunun içerisindedir.

2020 yılı içerisinde yurt dışı bağlantılı organizasyonlara katılım bize bağlı olmayacak. Bu nedenle esas olarak ulusal spor organizasyonlarımızın en yoğun ilgi görecek şekilde tamamlanması şeklinde gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz.”