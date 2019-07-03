Bozatlı: Dışa açılımda önemli yol kat ettik

Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı, Tonguç Kotak’la 45 dakika programında çarpıcı açıklamalar yaparken, sporcularımızın dışa açılım konusunda önemli yol kat ettiklerini söyledi

Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı, BRTSPOR’da yayınlanan Tonguç Kotak’la 45 dakika programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bozatlı programda dışa açılım, federasyonların durumu, sporcuların ülke dışında mücadele etmeleri Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi’nin oluşturulması ve Milli Olimpiyat Komitesi’nin durumu konularında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sporcularımızın dışa açılım konusunda önemli yol kat ettiklerini söyleyen Bozatlı, “Masa Tenisi bu açılımın öncüsü oldu. Lefkoşa Veteran Masterler Kulübü ve Uluslar arası Teni Federasyonu ile iyi ilişkilerle ilk sonucu aldık. Sırada üstünde çalıştığımız diğer dalar da var.Fadıl Olguner ile Zekai Soyadlı, Uluslar arası Masa Tenisi Federasyonu ile temaslar yaptılar ardından biz de konuya dahil olduk. Gelinen noktada sporcularımız büyük bir organizasyonda yer alıyorlar. ITFF tüzüğü bize engel değil. Daha da ileride özel turnuvalar için izin konusunda da gelişme olabilir. Ayın ortasında ITFF yetkilileri KKTC’ye gelerek temaslar yapacaklar. “dedi.

Bozatlı, “KKTC Spor Dairesi olarak Türkiye’de Geçlik ve Spor Daire Başkanlığının uyguladığı Sporcu Bilgi İşlem Dairesi’nin kurulması konusunda anlaşmaya vardık. Burada federasyonları ve oyuncularını bilgisayar sistemine alıp burada yatırımın nasıl olmasını bulacağız. İleriki günlerde Ankara’da son şeklinin verileceği bir toplantı yapılacak. Öncelikle Türkiye Triatlon Federasyonu ile bu konuyu masaya yatırdık. Ardından diğer federasyonlara da bu konuyu anlatarak projeyi geliştireceğiz.”açıklamasını yaptı.

Yıllardır sorun olan Milli Olimpiyat Komitesi konusunda sorulan soruya ise Bozatlı, “5 yıldır sıkıntılı bir sürecin yaşandığı Milli Olimpiyat Komitesi konusunu 67/99 Beden Eğitim ve Spor Yasası ile çözeceğiz. Bu yasanın değişiklik istediğimiz yerlerini tadilat yaparak Bakanlar Kuruluna yolladık. İki yıldır orada bekliyor. MOK olayı böyle çözülecektir.” diye konuştu.

Kaynak: Tonguç Kotak’la 45 dakika