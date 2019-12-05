Bowlingin ustası DAÜ

Üniversiteler Arası Bowling müsabakaları, sona ererken, erkeklerdeve kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi şampiyon oldu

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Bowling Müsabakaları, dün Girne’de oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi.

Üniversiteler Arası Bowling Müsabakaları, dün Girne’de oynanan maçlarla tamamlandı. Oldukça zevkli geçen müsabakalar sonrasında ilk 3’e giren okullar belirlendi. Erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) şampiyon olurken, ikinciliği Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), üçüncülüğü ise Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) elde etti.

Kızlar kategorisinde ise şampiyon yine değişmedi. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), kızlarda da şampiyon olurken, ikinci sırayı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), üçüncü sırayı ise Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) elde etti. Turnuva sonrasında dereceye girenlere madalya ve kupa takdimi gerçekleştirildi.