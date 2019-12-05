banner255
banner69
Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi
Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi
396 0
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
125 0
 
2019'un en çok izlenen filmleri
2019'un en çok izlenen filmleri
38 0
Denner: Başarı ekip işidir
Denner: Başarı ekip işidir
17 0
“Motodrag”da muhteşem final
“Motodrag”da muhteşem final
20 0
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
98 0
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
47 0
banner82

Bowlingin ustası DAÜ

banner27

Üniversiteler Arası Bowling müsabakaları, sona ererken, erkeklerdeve kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi şampiyon oldu

Bowlingin ustası DAÜ

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Bowling Müsabakaları, dün Girne’de oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi.

Üniversiteler Arası Bowling Müsabakaları, dün Girne’de oynanan maçlarla tamamlandı. Oldukça zevkli geçen müsabakalar sonrasında ilk 3’e giren okullar belirlendi. Erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) şampiyon olurken, ikinciliği Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), üçüncülüğü ise Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) elde etti.

Kızlar kategorisinde ise şampiyon yine değişmedi. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), kızlarda da şampiyon olurken, ikinci sırayı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), üçüncü sırayı ise Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) elde etti. Turnuva sonrasında dereceye girenlere madalya ve kupa takdimi gerçekleştirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.